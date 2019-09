Lione, il presidente Aulas: “Sylvinho? Ha tutta la mia fiducia, ma ora servono risultati”

Un avvio di stagione non proprio da incorniciare per Sylvinho sulla panchina del Lione. L’allenatore brasiliano nelle ultime 5 partite ha collezionato 3 pareggi e 2 sconfitte, e secondo la stampa francese la sua posizione sarebbe già in pericolo. Ma il presidente dell’OL, Jean-Michel Aulas, per ora ha escluso un esonero dello stesso Sylvinho: “Non siamo partiti bene, sia in campionato che in Champions League – le sue parole a RMC Sport – Sylvinho? La fiducia è totale, ma non esclude il controllo. Sylvinho e Juninho hanno tutta la mia fiducia, ma ora servono i risultati, è la legge del calcio”.

Foto: oltv