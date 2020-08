Lione, il presidente Aulas: “La Francia merita 4 posti in Champions”

Il presidente del Lione, Jean Michel Aulas, ha rilasciato un’intervista al portale francese Le progres, in cui ha lanciato una richiesta relativa alla Ligue1: “La Francia merita 4 posti in Champions. Abbiamo portato due squadre in semifinale e questo ci permette di parlare con la UEFA per richiedere questa revisione. Nonostante i tanti attacchi al nostro campionato, stiamo lavorando bene. PSG e Lione hanno battuto Atalanta e Juve”.

Foto: Twitter Lione