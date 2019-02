Lione, il presidente Aulas annuncia: “Trattativa avanzata per il rinnovo di Fekir. Ora…”

Dopo le numerose voci di mercato sul possibile futuro di Nabil Fekir lontano dal Lione, il presidente del club francese, Jean-Michel Aulas, è uscito allo scoperto. Il numero uno dell’OL ha parlato così ai microfoni de L’Equipe: “Abbiamo fatto progressi per il rinnovo del contratto di Fekir – ha detto Aulas – Stiamo discutendo e presto dovrò incontrare Nabil. Ora non siamo nelle fasi finali, ma in ogni caso la trattativa è in stato avanzato”. Ricordiamo che l’attuale contratto di Fekir è in scadenza nel 2020 e che sulle tracce del fantasista francese ci sono diverse big europee.

Foto: Twitter personale Fekir