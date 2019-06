Lione, il presidente allo scoperto: “Ndombele? Offerte non all’altezza. Su Filipe Luis…”

Jean-Michel Aulas, presidente dell‘Olympique Lione, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sul tema mercato. Due i nomi più caldi, quello di Tanguy Ndombele, centrocampista corteggiato da tutte le big d’Europa (compresa la Juve, ma è una corsa al rialzo), e quello di Filipe Luis, laterale mancino in scadenza con l’Atletico Madrid: “Ndombele? Nulla di deciso al momento. Le numerose richieste arrivate non corrispondono a quello che ci aspettiamo. Filipe Luis? È uno dei giocatori a cui siamo molto interessati”, ha confessato Aulas.

Foto: Twitter ufficiale Lione