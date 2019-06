Lione, il presidente allo scoperto: “Ndombele? Abbiamo già in mente il sostituto”. Le pretendenti…

Jean-Michel Aulas, presidente dell‘Olympique Lione, è intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione di Jean Lucas soffermandosi anche sul tema mercato. Tra i nomi più caldi, quello di Tanguy Ndombele, centrocampista corteggiato da tutte le big d’Europa (con il Tottenham in pole da giorni): “Ndombele? Piace ai grandi club. Se partirà abbiamo già in mente il sostituto: una lista di nomi in cui c’è anche Thiago Mendes”, ha confessato Aulas.

Foto: Twitter ufficiale Lione