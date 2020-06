Lione, il ds Juninho allo scoperto: “Aouar? Valuteremo le proposte. Sul futuro di Depay…”

Juninho Pernambucano, direttore sportivo del Lione, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa parlando anche di mercato: “Aouar? Houssem è tra i migliori giocatori della squadra. Lui è cresciuto qui da noi, ci dà quel tocco tecnico di cui abbiamo bisogno in mezzo al campo. Sappiamo però che la maggior parte dei giovani giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile sono andati via in un momento o nell’altro. Il presidente deciderà, se riceveremo proposte le valuteremo. Se i giocatori non sono contenti, è giusto che partano. La stagione non è stata buona e vogliamo fare meglio l’anno prossimo. Quando sono arrivato, un anno fa, ho visto tanta gente scontenta di essere qui e questo mi ha sorpreso. Pochi possono giocare a un livello superiore. Abbiamo discusso con molti, ci saranno cessioni e acquisti, chi non è felice può andarsene. Dembelé e Aouar sono due dei nostri migliori giocatori, importanti. Se dovessimo perderli, li sostituiremo con calciatori dello stesso livello. Depay? Vogliamo tenerlo, abbiamo cominciato a discutere del rinnovo. È diventato un leader ma ha avuto un brutto infortunio. Ha un solo anno di contratto, sarà una lunga discussione e non sappiamo se riusciremo a convincerlo”.

Foto: Twitter ufficiale Lione