Lione, Garcia: “Non penso alla Juve, ora c’è il campionato”

Un brusco KO per il Lione in Coppa di Francia, travolto per 5-1 ieri sera dal PSG. La squadra di Rudi Garcia dovrà affrontare la Juventus in Champions, ma il tecnico in questo momento dà priorità al campionato: “Alla Juve non sto pensando, domenica abbiamo la sfida con il Lille in campionato”. Inoltre, in merito alle varie ipotesi per la sfida europea contro i bianconeri in questo momento l’allenatore francese sorvola: “Sinceramente, non so quando giocheremo e se giocheremo a porte chiuse o su un altro campo, in questo momento non mi interessa e penso al campionato. Lo sapremo presto”.

Foto: O. Marsiglia