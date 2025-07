Lione, Fonseca fiducioso: “Siamo pronti a ricostruire”

20/07/2025 | 14:14:23

Il Lione si prepara a un mercato estivo più contenuto e pragmatico rispetto agli anni precedenti. Diversi giocatori sono destinati a lasciare la squadra, e i nuovi innesti saranno probabilmente profili meno costosi, in linea con le limitazioni finanziarie del club. Dopo la vittoria di misura contro il Villefranche nell’ultima amichevole, l’allenatore Paulo Fonseca ha parlato con Le Progrès (uno dei più antichi e autorevoli quotidiani di Lione) illustrando le strategie per questa finestra di mercato e la preparazione della squadra. Fonseca ha confermato il proprio coinvolgimento nelle trattative: “Sarà un mercato di entrate e uscite. Sono soddisfatto del lavoro fatto con i giovani finora. La squadra è nuova, dobbiamo ripartire da zero, ma penso si possa costruire un gruppo competitivo”. L’allenatore portoghese ha inoltre sottolineato l’importanza della sua rete di contatti per individuare i rinforzi necessari in tutti i reparti, pur ricordando che non è un esperto finanziario: “Abbiamo le idee chiare, anche con i vincoli economici possiamo creare una rosa valida”. Infine, Fonseca non nasconde la possibilità di perdere elementi chiave come Tolisso o Perri, ma resta fiducioso: “Non ho paura delle partenze, sappiamo cosa ci serve e ci aspettano nuovi arrivi nelle prossime settimane”

Foto: Instagram Milan