Lione, è ufficiale il riscatto di Toko Ekambi dal Villarreal. Cifre e dettagli

Il Lione ha esercitato l’opzione di acquisto per l’attaccante Karl Toko Ekambi, 27 anni. L’attaccante camerunese si era trasferito a gennaio in prestito dal Villarreal, ora è stato riscattato dall’OL con cui ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni (scadenza 2024). Nelle casse del club spagnolo finiranno 11,5 milioni di euro, a cui possono essere aggiunti un massimo di altri 4 milioni di bonus, più il 15% sulla futura plusvalenza (il 50% se il trasferimento avverrà prima del 15/09/20). Di seguito l’annuncio su Twitter del Lione:

L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer avoir levé l’option d’achat pour l’attaquant Karl Toko Ekambi, 27 ans, en provenance de @VillarrealCF (Espagne). L’international camerounais s’est engagé pour 4 saisons avec le club rhodanien.https://t.co/mIPDbruNsV — Olympique Lyonnais (@OL) June 2, 2020

🎙 @RudiGarcia et Karl Toko Ekambi seront en conférence de presse ce jeudi à partir de 13h15, veille du match #FCMOL. 📺 En direct sur @OLTV_officiel ! pic.twitter.com/uB6Bebm0CH — Olympique Lyonnais (@OL) February 20, 2020

