Lione, è già Endrick show. Tripletta al Metz e a Madrid gongolano

26/01/2026 | 13:00:06

Il Real Madrid osserva con entusiasmo l’impatto travolgente di Endrick con l’Olympique Lione, dove il giovane attaccante brasiliano è arrivato in prestito fino al termine della stagione. Il suo exploit a Metz, coronato da una tripletta nel successo per 2-5, ha chiaramente fatto sorridere tutti alla casa blanca, ma c’è anche chi chiaramente rimpiange di averlo dato in prestito, visto che il ragazzo poteva servire a questo Real Madrid.

Ma il talento brasiliano aveva bisogno e desiderio di giocare con continuità, per dimostrare le sue immense qualità.

A soli 19 anni, Endrick ha già lasciato il segno: in tre partite con la maglia del Lione ha messo a referto quattro gol, un assist e un rigore procurato. Numeri che raccontano un avvio folgorante e che contrastano nettamente con la prima parte di stagione, vissuta quasi interamente in panchina al Real Madrid.

Foto: X Copa America