Lione, clamoroso, il tribunale federale retrocede il club in Ligue 2

24/06/2025 | 21:19:53

Incredibile quanto accaduto in Francia: l‘Olympique Lione uno dei club più prestigiosi del calcio francese, è retrocesso in Ligue 2. Questa la decisione dell’organismo di controllo finanziario del calcio francese, il DNCG, che ha decretato la retrocessione amministrativa a titolo cautelativo, come comunicato al proprietario John Textor, che era stato ascoltato nel pomeriggio, senza riuscire però a convincere le autorità.

Ovviamente il club ha fatto ricorso, ci sarà una lunga estate di lotta nei vari tribunali, ma per ora il Lione è clamorosamente retrocesso.

Foto: logo Lione