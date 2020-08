Lione-Bayern, Tolisso: “Nel 2010 facevo il raccattapalle quando segnò Olic”

Alle ore 21 va in scena la semifinale di Champions League tra Lione e Bayern Monaco. Partita importante non solo per il cammino verso la finale, ma anche per le emozioni che questa sfida suscita in Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco ma con un passato decennale a Lione. Intervistato dal sito della UEFA il francese ha dichiarato: “Nel 2010 avevo 15 anni e giocavo nelle giovanili del Lione. In quella partita facevo il raccattapalle e il Bayern vinse con una tripletta di Olić”. Un pensiero anche ai suoi vecchi compagni di squadra: “So di che cosa sono capaci perché li ho visti giocare molto spesso: sono una squadra che sa sempre cambiare marcia nelle grandi partite”.

Foto: Sito UEFA