Lione, Aulas: “Paquetà? Inesattezze e false informazioni”

Dalla Spagna sono ormai certi: è Memphis Depay l’uomo giusto per l’attacco del Barcellona. Una richiesta precisa di Ronald Koeman, che lo ha già allenato da c. dell’Olanda e che lo ha espressamente richiesto alla dirigenza catalana. L’attaccante olandese, 26 anni, ha un contratto in scadenza il prossimo anno. La strategia del Lione, qualora l’uscita di Depay (e di Aouar) dovesse concretizzarsi, potrebbe essere quella di puntare forte sul fantasista del Milan Lucas Paquetà, priorità del ds Juninho. Tuttavia, pochi minuti fa, il presidente del Lione Aulas, citando L’Equipe che ha confermato l’interessamento del club francese per Paquetà, ha preso le distanze dalle indiscrezioni attraverso un tweet, dichiarando che si tratterebbe di “inesattezze e false informazioni”. Difficile fare previsioni ora, ma la pista resta tutt’altro che chiusa.

Transferts : Lyon active la piste Lucas Paqueta (AC Milan) – Foot – Transferts @ol ⁦@mohamedbouhafsi⁩ Que des imprécisions,de fausses informations c triste quand on connaît la réalité de constater autant d’invraisemblances , de la part de l’Equipe ! https://t.co/d57AV5Bcid — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 9, 2020

Foto: Twitter Lione