Lione, Aulas blinda Tousart e Dembélé: “Non si muovono. Rinforzeremo la squadra”

Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique Lione, ha parlato ai media francesi in merito alle voci di mercato che riguardano Tousart e Dembélé: “Riguardo a Moussa Dembélé, ho già detto più volte che non se ne andrà. Per Lucas Tousart, vogliamo che rimanga. Il giocatore ha ricevuto una serie di proposte importanti. Se dovesse andarsene, dovrebbe essere sostituito prima, ma abbiamo intenzione di tenerlo. Vogliamo rinforzare la squadra, non è il momento di indebolirci”.