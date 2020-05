Lione, Aulas all’attacco: “Con la Juve giocheremmo con i piedi legati e la testa mozzata”

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato ancora della sua posizione in merito alla sospensione della Ligue 1 e alla gara di Champions contro la Juve: “Ci troveremmo con entrambi i piedi legati e la testa mozzata per giocare contro i bianconeri, che nel frattempo avranno ripreso la competizione dalla fine di giugno”, ha spiegato Aulas all’Equipe. “I protocolli sanitari sono ora strumenti standardizzati la UEFA è arrivata persino al punto di rilasciare un protocollo unico, che però in Francia non guardiamo nemmeno. E’ uno scandalo assoluto. In sede europea Javier Tebas ha partecipato agli stessi incontri di Didier Quillot. Entrambi, per esempio, erano presenti a quello del 23 aprile, quando la Uefa ha chiesto alle varie Federazioni di avere pazienza in merito alle decisioni sui tornei nazionali. I nostri leader, che erano lì, tuttavia hanno tratto conclusioni diverse. Allora possiamo dire che siamo davvero troppo stupidi”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Olympique Lione