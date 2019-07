Lione, Andersen si presenta: “Voglio vincere dei titoli con questo club”

Il neo difensore del Lione, l’ex centrale della Sampdoria, Joachim Andersen, si è presentato in una conferenza stampa poche ore dopo l’annuncio del suo arrivo nel club francese. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di giocare per questi nuovi colori. Porto la mia carriera ad un livello più alto e potrò giocare in Champions League, competizione nella quale speriamo di arrivare il più lontano possibile. Voglio vincere dei titoli con il Lione. La mia valutazione? Il prezzo è stato fatto dalle due società, io voglio solo crescere e soddisfare le ambizioni del club. Sono nel luogo giusto per migliorarmi. In Italia mi sono sviluppato a livello tattico. Ora arrivo in un campionato fisico come quello francese, per me è una grande opportunità”.

Foto: twitter ufficiale Lione