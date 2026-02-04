L’Inter vola in semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri battono 2-1 il Torino

04/02/2026 | 22:55:35

L’Inter si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Nella sfida dei quarti, all’U-Power Stadium di Monza (San Siro sarà impegnato per diverse settimane per le Olimpiadi invernali) la compagine di Chivu batte 2-1 un buon Torino. La rete del vantaggio dei padroni di casa arriva al 35′ con Bonny. Kamate punta l’uomo e mette un gran pallone in mezzo dove Bonny di testa punisce l’avventata uscita di Paleari e infila in porta. Dopo un avvio di partita molto difficile, il francese stappa la partita. Al 48′ arriva il 2-0 dell’Inter con Diouf. Azione orchestrata benissimo dall’Inter, protetta bene da Frattesi che poi trova bene Thuram bravo a dettargli il passaggio. L’attaccante si reinventa assistman mettendo in mezzo dove Diouf arriva coi tempi giusti per trovare la sua terza rete stagionale.

Inter in controllo ma che concede la rete ai granata. Al 57′ segna uno dei nuovi arrivati, Kulenovic. Difesa dell’Inter ferma sul cross di Pedersen sporcato da Carlos Augusto, che lascia a Kulenovic tutta la possibilità di colpire un Martinez in uscita disperata.

Torino che ci prova nel finale a mettere paura ai nerazzurri. Ma finisce 2-1, l’Inter si qualifica alle semifinali, ora la sfida con la vincente di Napoli-Como.

Foto: sito Inter