L’Inter vola in finale di Coppa Italia! Ai nerazzurri basta il gol di Dimarco per vincere contro una Juve spenta (1-0)

L’Inter è la prima finalista di Coppa Italia! I nerazzurri vincono 1-0 a San Siro contro la Juventus, decide la rete nel primo tempo di Dimarco. Il primo squillo della gara arriva dopo appena 3′: Barella trova spazio e tempo per uno splendido cross verso il centro dell’area trovando Lautaro che sfiora soltanto il pallone, Dzeko sul secondo palo non riesce a coordinarsi e il pallone finisce sul fondo. L’Inter fa la partita, la Juventus fatica. E al 14′ arriva il gol del vantaggio nerazzurro firmato da Dimarco su imbucata di Barella. Al 21′ i nerazzurri sfiorano anche il gol del raddoppio: rutto pallone perso da Locatelli al limite dell’area, il Lautaro prova subito il tiro, ma la palla si spegne di poco a lato. Al 26′ arriva il primo squillo dei bianconeri con il colpo di testa di De Sciglio, ma il tentativo dell’esterno non inquadra lo specchio della porta. Al 33′ arriva un’altra occasione per i bianconeri con il tiro dal limite dell’area di rigore di Kostic, ma Onana è attento e risponde presente. Dopo le due occasioni per gli ospiti, ci riprova Lautaro Martinez ma Perin neutralizza il tentativo del Toro. Allegri cerca la svolta dalla panchina e inserisce Milik. Il primo tentativo della ripresa arriva per i bianconeri, ma il tiro di Miretti sorvola – di molto – la traversa. Poco dopo ci prova Locatelli, ma Onana blocca a terra il tentativo del centrocampista. Al 52′ Dzeko insacca dopo aver saltato Bremer, ma l’evidente posizione di fuorigioco di partenza gli costa la rete. Si resta sull’1-0. Al 72′, invece, è Perin a tenere viva la Juve con una grande parata su Mkhitaryan. Allegri concede minuti anche a Pogba, ma l’ingresso del francese non porta i risultati desiderati dal tecnico. Nel finale la Juve si riversa in avanti alla ricerca del gol, ma senza rendersi mai pericolosa. L’unico squillo arriva all’88’ con Di Maria che scucchiaia in area di rigore, Brozovic devia e rischia di servire un assist preciso per Chiesa, ma Onana legge e anticipa l’esterno bianconero. Termina così 1-0 a San Siro, eliminata la Juventus, l’Inter è la prima finalista di Coppa Italia che si disputerà il 24 maggio contro la vincitrice tra il confronto di domani sera tra Fiorentina e Cremonese (con i viola che dovranno difendere il 2-0 dell’andata).

