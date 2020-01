L’Inter vola con doppio Lukaku: 4-1 al Cagliari, Conte ai quarti di Coppa Italia

Tutto facile per l’Inter di Antonio Conte, che stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri superano il Cagliari per 4-1 al termine di una gara controllata per quasi tutto l’arco dei novanta minuti. A San Siro Romelu Lukaku sblocca la contesa dopo appena 21 secondi: il belga sfrutta un assist di un avversario, Oliva, si invola verso la porta e buca Olsen con un mancino chirurgico. Poco dopo arriva il raddoppia firmato Borja Valero, poi ancora Lukaku in avvio di ripresa fa tris con una perfetta incornata. Nel finale c’è gloria anche per Oliva (gol della bandiera per i sardi) e per Ranocchia, a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da segnalare anche il ritorno in campo dal 1’ di Alexis Sanchez, in campo per 70’ dopo lo stop di tre mesi. Ai quarti di finale l’Inter affronterà la vincente di Fiorentina-Atalanta.

Foto: Twitter ufficiale Inter