L’Inter vince la Supercoppa Primavera: Cagliari battuto ai rigori

26/08/2025 | 20:52:01

L‘Inter Primavera batte il Cagliari ai rigori e vince la Supercoppa Primavera dopo il 2-2 dei regolamentari (7-5 dcr). La squadra Benito Carbone gioca bene, lotta e recupera due volte da punteggio di svantaggio con i gol di Mosconi e Lavelli: ai rigori nerazzurri perfetti, l’Inter vince la seconda Supercoppa Primavera della sua storia. Ai sardi non bastano i gol di Trepy e Mendy,

Sequenza rigori: Iddrissou (I) gol, Liteta (C) parato, Lavelli (I) gol, Saddi (C) gol, Marello (I) gol, Tronci (C) gol, Cerpelletti (I) gol, Costa (C) gol, Zarate (I) gol

Reti: 10′ Trepy (C), 29′ Mosconi (I), 37′ Mendy (C), 82′ Lavelli (I)

INTER (4-3-3): 1 Taho; 22 Ballo, 26 Garonetti, 6 Maye, 3 Marello; 8 Zarate, 4 Cerpelletti, 16 Venturini; 30 Mosconi (7 Zouin 69′), 9 Iddrissou, 10 Pinotti (37 Lavelli 59′). A disposizione: 21 Farronato, 2 Dalla Mora, 15 Bovio, 19 El Mahboubi, 23 La Torre, 25 Kukulis, 27 Nenna, 28 Virtuani, 33 Vukoje. Allenatore: Benito Carbone

CAGLIARI (3-5-2): 1 Auseklis; 2 Vargiu (21 Cardu 61′), 27 Franke, 26 Nuvoli; 16 Grandu, 17 Sulev, 8 Malfitano (5 Tronci 65′), 14 Liteta, 77 Marini; 10 Trepy (7 Costa 65′), 19 Mendy (9 Saddi 85′). A disposizione: 24 Sarno, 4 Doppio, 6 Pintus, 18 Pibiri, 23 Goryanov, 28 Correnti, 32 Russo. Allenatore: Francesco Pisano.

Ammoniti: Nuvoli (C), Maye (I), Marini (C), Vargiu (C), Venturini (I), Grandu (C)

Recuperi: 2′, 5′.

FOTO: Instagram Inter