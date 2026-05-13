L’Inter vince la 10a Coppa Italia: Lazio battuta 2-0 in finale
13/05/2026 | 22:58:15
Basta un buon primo tempo e due regali della Lazio per l‘Inter che vince la 10a Coppa Italia. Successo per 2-0 all’Olimpico per i nerazzurri.
Primo squillo al 12′. Palla in mezzo dove Lautaro svetta e per poco non trova la porta. Al 14′ la sblocca l’ Inter. Calcio d’a filo per i nerazzurri, Marusic se la butta dentro con un colpo di testa clamoroso. Vantaggio Inter. Al 22′ nuova chance Inter, ci prova Dumfries, palla di poco al lato.
Al 35′ altro sbandamento in difesa. Erroraccio di Nuno Tavares che spiana la strada a Dumfries che serve Lautaro per il 2-0 Inter. Unico squillo Lazio al 45′ con un tiro di Isaksen, palla fuori.
Finisce un primo tempo con l’Inter in pieno controllo, ma con errori clamorosi della Lazio. Inter avanti 2-0.
Al 58′ ha una buona chance la Lazio, destro di Noslin che finisce al lato di poco. Risponde l’Inter che va vicino al tris, Luis Henrique va vicino alla terza rete.
Al 75′ Dia spreca una chance importante. In uscita, da solo davanti a Martinez, calcia addosso al portiere.
All’81’, anche Zielinski ha a chance per chiudere i conti definitivamente, conclusione alta. Si accende una mini rissa, per un fallo di Pedro su Dimarco, entrambi ammoniti. Finisce così, vince l’Inter 2-0 che festeggia la 10a Coppa Italia.
Foto: X Inter