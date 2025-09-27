L’Inter vince 2-0 a Cagliari: Lautaro apre, il primo gol di Pio Esposito in Serie A chiude i giochi.

27/09/2025 | 22:42:21

L’Inter vince a Cagliari 2-0 nel posticipo del sabato sera in Serie A. Un successo netto dei nerazzurri che hanno controllato bene la gara. Al 9′ vantaggio nerazzurro. Cross delizioso di Bastoni, Lautaro svetta su tutti punendo l’intervento difettoso di Luperto e di testa la manda sul palo opposto di Caprile. Mezz’ora perfetta dell’Inter che ha un unico neo, non segnare oltre un gol.

I nerazzurri provano a spingere, ma il finale di tempo si gioca poco. Al 43′, Andrea Belotti deve uscire per un infortunio al ginocchio, che sembrerebbe grave. L’attaccante esce accompagnato dallo staff medico in lacrime. Da valutare le condizioni dell’attaccante reduce da una doppietta a Lecce. Termina il primo tempo con l’Inter avanti 1-0.

L’Inter riparte con il chiaro intento di chiudere la contesa. Al 53′ palo di Calhanoglu! Servito da Barella, il turco calcia di potenza lasciando Caprile sulle gambe. Solo il palo nega la gioia del gol al turco. Ancora Inter, due minuti dopo Thuram si presenta in una posizione invitante ma Caprile salva. Al 73′ pareggia il conto dei legni il Cagliari. Da corner, Folorunsho di testa sbatte sul palo.

Nel miglior momento del Cagliari arriva il 2-0 dell’Inter. All’82’, Dimarco crossa dove irrompe Pio Esposito, entrato da poco. Rete del giovane bomber, primo in Serie A.

Cagliari annichilito e che accusa il colpo. L’Inter sfiora il 3-0 all’85’ con Mkhitaryan, l’armeno colpisce il palo. Finisce 2-o per l’Inter che sale a 9 punti, al momentaneo terzo posto. Il Cagliari resta a 7.

Foto: X Inter