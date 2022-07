L’Inter va sotto, ma Lukaku e Barella riacciuffano il Lione: finisce 2-2

Finisce in pareggio la sfida amichevole tra Lione e Inter. I ragazzi di mister Inzaghi recuperano il doppio svantaggio fornendo un’ottima prova di carattere. Prima il gol di Lacazette in tuffo al minuto 38, poi il raddoppio firmato Cherki al 50′. Ma i nerazzurri non mollano e riacciuffano i francesi. Dopo appena un minuto dal gol del 2-0, Romelu Lukaku insacca dopo un’ottimo passaggio di Dimarco. Poi, al minuto 65, ci pensa Nicolò Barella. Un’autentica prodezza quella messa a segno dal centrocampista italiano: lancio perfetto di Lautaro Martinez e lob delizioso di Barella che non lascia scampo a Lopes. Finisce così tra Inter e Lione, 2-2 il risultato finale.

Foto: Instagram Inter