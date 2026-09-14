L’Inter va sotto 2-0, poi ne fa cinque (Carlos, Barella, Thuram, Pio e Bonny): è in vetta con la Roma

14/09/2026 | 22:39:10

L’Inter va sotto 2-0, poi vince 5-3 con l’Udinese e riprende la Roma in vetta a cinque giorni dallo scontro diretto. Al 7′ la sblocca l’Udinese. Traversone dalla sinistra di Gomez, Abankwah prende il tempo e di testa incrocia, inchiodando Martinez. Al 15′ raddoppiano gli ospiti. Lancio per Davis contrastato in maniera leggera da Diouf, palla dentro per Ekkelenkamp che conclude da distanza ravvicinata, tiro che carambola su Martinez ed entra in porta. Arriva la reazione dell’Inter, prima con un gran mancino di Carlos Augusto, poi con il 2-2 di Barella che in area di rigore spara di destro alle spalle di Okoye. Nella ripresa i nerazzurri ripartono da dove avevano iniziato e prima segnano il 3-2 con Thuram, poi la chiudono Pio Esposito e Bonny. Nel recupero Gueye segna il gol della bandiera su una sbavatura difensiva nerazzurra. Finisce 5-3.

foto x inter