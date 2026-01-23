L’Inter trema ma vince da grande squadra: Pisa battuto in rimonta 6-2

23/01/2026 | 22:44:23

L’Inter trema, va sotto di due gol, reagisce e vince da grande squadra, volando a +6 sul Milan in campionato.

Un primo tempo non senza emozioni al Meazza. Al 45′ il tabellone recita 3-2 tra Inter e Pisa. Un punteggio che clamorosamente diceva 0-2 al 23′. Infatti i nerazzurri toscani con una doppietta di Moreo avevano raffrettato il Meazza. Un uno-due micidiale. Inter intorpidita, Chivu cambia al 34′, dentro Dimarco e fuori un fischiato Luis Henrique. E il nazionale italiano determina immediatamente. Appena entrato, conclusione di sinistro, para Scuffet, su un rimpallo braccio di un difensore del Pisa, calcio di rigore che Zielinki non sbaglia.

Un minuto dopo, cross di Dimarco, irrompe Lautaro Martinez che di forza insacca il 2-3. Ma non è finita, nel recupero del primo tempo, cross di Bastoni, stavolta è Pio Esposito a trovare la rete del clamoroso 3-2. In cinque minuti, un ribaltone clamoroso.

Nella ripresa, il Pisa prova a reggere nei minuti iniziali per poi giocarsi tutto nel finale. La tattica di Gilardino paga pure per una mezz’ora, nonostante un palo di Dimarco a porta vuota. Lo stesso Dimarco al 62′ trova un gol di sinistro al volo. Poi segna Bonny per il 5-2 e al 93′ insacca Mkhitaryan il gol del 6-2. Scappano i nerazzurri che volano a +6 sul Milan.

Foto: sito Inter