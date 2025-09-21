L’Inter torna al successo grazie all’asse mancino: finisce 2-1, Dimarco e Carlos Augusto piegano il Sassuolo (Cheddira)

21/09/2025 | 22:43:34

L’Inter torna al successo grazie all’asse mancino. Battuto il Sassuolo con i gol di Dimarco e Carlos Augusto. Nerazzurri che riscattano due sconfitte di fila.

Al 14′ l’esterno nerazzurro firma l’1-0. Barella avvia l’azione imbucando per Sucic, che è bravo e intelligente per servire l’accorrente Dimarco, che di piatto con il sinistro porta avanti l’Inter. Sassuolo che ha avuto alcune chance per pareggiare. Partita comunque ancora molto aperta.

Nella ripresa, l’Inter prova a chiudere la gara, ma trova un grande Muric di fronte. Il portiere del Sassuolo salva su Pio Esposito, miracolo dopo una rovesciata clamorosa dell’attaccante. Inter che non riesce a raddoppiare fino all’82’. Ennesima iniziativa di Carlos Augusto che calcia di sinistro dal limite, sinistro impreciso che però colpisce Muharemovic, deviazione del difensore decisiva per spiazzare Muric.

Ma il doppio vantaggio dura pochi secondi. All’84’ Berardi imbuca per Cheddira, entrato da pochi minuti, che poi batte Josep Martinez. Inter-Sassuolo 2-1. Ma l’Inter non demorde. La compagine milanese trova anche il 3-1 ancora con Carlos Augusto, ma stavolta il giocatore finisce in fuorigioco e il gol è annullato. Il Sassuolo allora crede nell’impresa. Berardi da fuori spaventa Martinez. Finale di sofferenza per l’Inter, il Sassuolo prova il tutto per tutto.

Foto: sito Inter