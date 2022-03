L’Inter tira un sospiro di sollievo: esami ok, Brozovic a disposizione contro il Torino

L’Inter tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Marcelo Brozovic: il croato, perno essenziale nel centrocampo di Simone Inzaghi, era uscito anzitempo nella partita disputata ad Anfield contro il Liverpool a causa di un problema fisico. Stando a quanto comunicato dalla società questa mattina, però, il calciatore ha svolto esami strumentali che hanno dato esito negativo, e sarà dunque a disposizione del tecnico in vista del posticipo contro il Torino in programma domenica sera.

Nel posticipo della prossima giornata, in ogni caso, la formazione nerazzurra dovrà fare a meno di Stefan de Vrij, altro calciatore uscito acciaccato dalla gara di Anfield: il difensore ha rimediato una distrazione muscolare e avrà bisogno di qualche giorno di riposo.

Foto: Twitter personale Brozovic