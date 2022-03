L’Inter tiene, ma non segna. Traversa di Matip. All’intervallo è 0-0

Finisce 0-0 ad Anfield il primo tempo tra Liverpool e Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Una buona Inter, nei primi 10 minuti, ha pressato alto e ha spaventato i reds, che però poi sono usciti, poco alla volta, prendendo le misure ai nerazzurri.

Intorno alla mezz’0ra, gara interrotta per circa 5 minuti, per un malore ad in tifoso del Liverpool nella Curva Kop. Gara poi ricominciata senza problemi.

Traversa del Liverpool subito dopo con Matip, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Non molte altre emozioni, il Liverpool ha poi controllato la gara, sfiorando la rete su punizione al sesto minuto di recupero con Alexander-Arnold.

Al momento, in virtù del successo del Liverpool 2-0 a San Siro, i reds sono ai quarti di finale.

Foto: Twitter Liverpool