L’Inter suona l’undicesima (vittoria di fila): Darmian per battere il Cagliari e andare a “più 11”

Non è stata una vittoria semplice, anzi. L’Inter ha battuto il Cagliari con un gol arrivato soltanto al 32’ del secondo tempo: cross di Hakimi da destra, perfetto inserimento di Damian sul secondo palo e risultato sbloccato. Ma, pur non essendo stati semplici, sono stati tre punti pesantissimi per l’undicesima vittoria consecutiva dei nerazzurri, blindato sempre più il primo posto: l’Inter è tornata ad avere 11 punti di vantaggio sul Milan. Il Cagliari si è difeso bene, ma si è proposto poco dalle parti di Handanovic. L’Inter aveva sfiorato il vantaggio nel primo tempo con Eriksen (bravo Vicario che nella ripresa si è ripetuto sullo stesso danese). Nel secondo tempo traversa di De Vrij prima del gol decisivo firmato Darmian.

Foto: Twitter Darmian