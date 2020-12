L’Inter suona la settima con Lautaro-Skriniar e conquista la vetta aspettando il Milan

Settima vittoria consecutiva dell’Inter, il blitz di Verona consente di scavalcare il Milan in vetta alla classifica a quota 33, aspettando l’impegno dei rossoneri contro la Lazio. Dopo un primo tempo molto tattico, maggiori emozioni nella ripresa come spesso accade ai nerazzurri. L’Inter ha trovato il vantaggio al 7’: discesa di Hakimi a destra, sul cross bella girata vincente di Lautaro Martinez con la sponda del palo. Il pareggio dell’Hellas al 18’ dopo un doppio regalo della squadra di Conte: sul cross di Faraoni da destra, Handanovic smanaccia e non blocca, Skriniar non interviene e Ilic può appoggiare comodamente in porta. Ma il centrale si è riscattato subito dopo trovando il gol del nuovo sorpasso al 24’ con un colpo di testa su angolo di Brozovic. Nel finale il Verona pericoloso solo su punizione di Dimarco appena alta.

Foto: Twitter Inter