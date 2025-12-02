L’Inter sulle tracce del 2007 Mlacic: tra interesse e prospettive

02/12/2025 | 11:41:51

Un giovane e promettente difensore nel mirino dell’Inter. Si tratta di Branimir Mlacic, centrale classe 2007 di proprietà dell’Hajduk Spalato e che si è messo in evidenza negli ultimi mesi al punto da attirare l’attenzione di diversi top club. Secondo quanto riportato ieri dalla Croazia, precisamente dal sito Germanijak, l’Inter sta avanzando al punto che la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro tra emissari nerazzurri e i dirigenti dell’Hajduk. L’idea sarebbe quella di prendere ora Mlacic e di lasciarlo in prestito per tutta la stagione con l’Hajduk che insiste per avere una percentuale sulla futura vendita. Possiamo aggiungere che l’Inter non ha necessità di fare operazioni a gennaio, a meno di opportunità oggi imprevedibili. E che lavorerà con calma su operazioni di prospettiva, come può essere quella per un difensore del 2007. Mlacic era stato apprezzato in più occasioni, ci saranno altri incontri probabilmente già a dicembre per arrivare a una soluzione che accontenti tutti.

