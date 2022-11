L’Inter sulle ali di Dzeko: doppietta del bosniaco, 3-2 a Bergamo

L’Inter sbanca Bergamo, si impone per 3-2, vince uno scontro diretto e raggiunge momentaneamente Milan e Lazio al secondo posto. Atalanta e Inter vanno all’intervallo sull’1-1: al rigore di Lookman risponde Dzeko. Partita equilibrata in avvio con un’occasione per l’Inter (troppo debole il tiro di Dimarco) e due per l’Atalanta (Onana presente prima su Koopmeiners e poi su Palomino). La svolta al 23’: Zapata salta de Vrij che lo stende, per Chiffi non ci sono dubbi sul rigore che un minuto dopo Lookman trasforma calciando perfettamente sotto l’incrocio. Il pareggio dell’Inter al 36’: cross di Calhanoglu, spizzata di Lautaro e deviazione di Dzeko sotto porta con il suo solito istinto di grande attaccante. Nella ripresa subito un’occasione per Zapata che all’8 si gira in area ma non trova la porta. Due minuti dopo Mkhitaryan non trova lo specchio da posizione favorevole. Ma all’11’ l’Inter trova il raddoppio: discesa di Dimarco, cross da sinistra e Dzeko in spaccata mette dentro, intervento decisivo per il sito della Lega Calcio e inutile il balzo di Musso. Lo stesso sito attribuisce il gol a Dzeko nel tabellino. Al 16’ il tris nerazzurro: angolo di Calhanoglu da sinistra, girata di Lautaro e autogol di Palomino nel tentativo di anticipare Dzeko. Gasperini si affida a Lookman, l’Inter perde Dumfries per infortunio, nella girandola di cambi ci sarà spazio anche per Brozovic. L’Atalanta accorcia al 32’ con Palomino di testa su angolo di Koopmeiners Nel finale la squadra di Gasperini ci prova in ogni modo, ma l’Inter regge fino alla fine.

Foto: Instagram Inter