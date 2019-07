L’Inter su Twitter: “Icardi rientrerà oggi a Milano. Non prenderà parte al Tour in Asia”

“Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo. Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia”. Questo il contenuto del tweet pubblicato qualche istante fa dall’Inter attraverso il proprio profilo ufficiale. Dopo le parole dell’amministratore delegato dei neroazzurri, Giuseppe Marotta, a proposito dell’attaccante (“Lui e Nainggolan non rientrano nel nostro progetto”), la vicenda che vede protagonisti l’argentino e il club si arricchisce ora di un nuovo capitolo.

.@MauroIcardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano.

Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo.

Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia#FCIM — Inter (@Inter) July 13, 2019

Foto: twitter ufficiale Inter