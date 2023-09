L’Inter prende a schiaffi il Milan: 5-1! Doppio Mkhitaryan, Thuram, Calhanoglu e Frattesi

Manita dell’Inter al Milan: 5-1. Il derby si sblocca dopo appena 5′: bella azione di Thuram, che ruba palla a Thiaw e conquista il fondo. Batti e ribatti, il pallone finisce a Dimarco che cerca il tiro ma trova la deviazione di Mkhitaryan, nulla da fare per Maignan. Al 29′ arriva il primo squillo rossonero: schema su punizione tra Theo e Leao, con il terzino francese che imbuca l’esterno portoghese. Ma Sommer si oppone, prima del fischio dell’arbitro per posizione di fuorigioco. Cresce il Milan. E un minuto dopo è ancora Theo Hernandez a rendersi pericoloso con un grande slalom in velocità, ma il suo tiro si spegne di poco sul fondo. Al 35′ ci prova anche Thiaw dalla distanza, ma il suo tiro si spegne – debolmente – a lato della porta protetta da Sommer. Ma al 37′ è l’Inter a trovare il gol del raddoppio con una perla di Marcus Thuram che trova l’incrocio dei pali con un gran tiro sul secondo palo. Un’autentica perla del francese. È Rafael Leao a riaprire il derby di Milano, firmando il 2-1 che avvicina il Milan all’Inter al 57′. Bell’azione dei rossoneri, con Giroud che riesce a staccarsi e trovare il corridoio per l’inserimento in corsa del portoghese. L’Inter si riaffaccia in avanti e ci prova dalla distanza con il nuovo entrato Carlos Augusto, ma Maignan è attento e respinge. Ma al 69′ arriva il gol del 3-1 firmato, ancora una volta, da Mkhitaryan dopo un gran lavoro in area di rigore di Lautaro Martinez. C’è anche il gol dell’ex. È infatti Hakan Cahanoglu a firmare il 4-1: il turco batte dal dischetto Mike Maignan, su calcio di rigore causato da Theo Hernandez su Lautaro Martinez. Ma l’Inter non si ferma. E al 93′ arriva anche il gol del 5-1 firmato da Davide Frattesi sull’assist del solito Mkhitaryan. Termina così 5-1 il primo derby stagionale, l’Inter vola così in vetta alla classifica a punteggio pieno: 12 punti su 12 a disposizione.

Foto: Instagram Inter