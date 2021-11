L’Inter spreca, lo Shakhtar resiste: 0-0 dopo i primi 45′

L’Inter sta affrontando al Meazza lo Shakhtar di De Zerbi. Il primo tempo si è concluso senza reti con i nerazzurri che hanno avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Dopo dieci minuti Barella calcia in aria praticamente un rigore in movimento. Pochi attimi più tardi annullato a Perisic un gol per fuorigioco millimetrico di Darmian. La chance più importante capita però al 25′ a Dzeko che non sfrutta un errore in uscita della squadra di De Zerbi e si fa ipnotizzare da Trubin. All’intervallo è 0-0.

FOTO: Twitter Inter