L’Inter spreca, la Roma ringrazia: a San Siro finisce 0-0. Conte a +2 sulla Juve

L’Inter frena e la Juve ora punta al controsorpasso in vetta alla classifica. I nerazzurri di Conte impattano 0-0 contro la Roma di Fonseca nell’anticipo della 15esima giornata di Serie A. I due bomber nerazzurri Lukaku e Lautaro restano a secco, nonostante le diverse occasioni avute davanti a Mirante, decisivo con un paio di interventi nel primo tempo. Nella ripresa il portiere giallorosso si ripete su Vecino, mentre la Roma prova a rendersi pericolosa con Zaniolo ma senza fare male all’attento Handanovic. Nel finale di gara l’Inter cerca di spingere sull’acceleratore, sciupando però diverse ghiotte occasioni negli ultimi 20 metri. A San Siro termina 0-0: l’Inter resta momentaneamente in vetta, ma la Juve (ora distante due lunghezze) in caso di vittoria può riprendersi il primo posto.

Venerdì 6 dicembre

20:45 Inter-Roma 0-0

Sabato 10 dicembre

15:00 Atalanta-Verona

18:00 Udinese-Napoli

20:45 Lazio-Juventus

Domenica 11 dicembre

12:30 Lecce-Genoa

15:00 Sassuolo-Cagliari

15:00 Spal-Brescia

15:00 Torino-Fiorentina

18:00 Sampdoria-Parma

20:45 Bologna-Milan

CLASSIFICA: Inter 38; Juve 36; Lazio 30; Roma 29; Cagliari 28; Atalanta 25; Napoli 20; Parma, Verona 18; Torino, Milan 17; Fiorentina, Bologna 16; Udinese, Lecce, Sassuolo* 14; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7.

*una partita in meno

