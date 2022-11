L’Inter spreca, la Juve no: Rabiot-Fagioli regalano derby d’Italia e sorpasso alla Juve (2-0)

Una partita iniziata con un primo tempo bloccato, dove regnava l’equilibrio più dello spettacolo. Fino al 41′, quando arriva il primo squillo della gara con Dumfries che, di prima intenzione, colpisce male e non riesce a depositare la palla in porta a porta vuota. Rullino del tutto diverso nella ripresa, con la partita che si infiamma a partire dal 51′, minuto nel quale arriva la rete di Rabiot che sblocca la partita allo Stadium. Al 62′ è tempo anche di polemiche: Danilo trova il gol del raddoppio, ma a causa di un tocco “rocambolesco” di mano dello stesso brasiliano viene annullato – secondo regolamento – dall’arbitro Doveri dopo un lungo consulto col Var. Al 75′ dopo occasione del pareggio nerazzurro con Dzeko, arriva anche l’occasione per il raddoppio bianconero, ma il palo ferma Kostic. Raddoppio solo rimandato, infatti all’84’ Fagioli trova il suo secondo gol consecutivo in campionato e porta il risultato sul 2-0, sul secondo assist della serata di Kostic. Il derby d’Italia va agli uomini di Allegri che trovano la quarta vittoria consecutiva, in campionato, e il sorpasso sull’Inter.