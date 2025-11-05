L’Inter spreca e batte di misura il Kairat Almaty 2-1. L’Atalanta espugna Marsiglia con una magia di Samardzic (finale al veleno)

Si sono concluse le gare delle 21 di Champions. Due vittorie per Inter e Atalanta, dopo i due pareggi di ieri.

La Dea espugna il Velodrome in casa del Marsiglia di De Zerbi. L’Atalanta spreca un calcio di rigore al 14′ con De Ketelaere. Massima punizione concessa per fallo di Rulli in uscita su Krstovic. Dal dischetto il belga sceglie l’angolo alla sinistra del portiere che intuisce e salva in corner. Al Vélodrome siamo ancora sullo 0-0. Al 35′ Krstovic si divora il vantaggio. Azione della Dea con De Ketelaere, un rimpallo favorisce l’ex Lecce che a porta quasi vuota tira alto. Nella ripresa, al 49′ subito chance clamorosa per l’Atalanta. Bellanova di testa per poco sfiora il palo. L’Atalanta la sblocca al 68′, palla in mezzo di Pasalic dove irrompe Lookman che insacca la rete del vantaggio orobico al Velodrome. Però la rete viene annullata per fuorigioco. Gara che si accende nel finale. Al 90′, il Marsiglia chiede un calcio di rigore, Ederson tocca la palla di mano in maniera netta in area. Si gioca, Samardzic spinge in contropiede, il trequartista si inventa un gol clamoroso. Proteste pesantissime del Marsiglia che vuole il rigore, De Zerbi con il tablet mostra all’arbitro il fallo. Ma non c’è rigore e quindi il gol è buono. Assalto del Marsiglia. L’Atalanta però regge e vince una gara pesantissima, salendo a 7 punti.

Vince anche l’Inter, che batte 2-1 il Kairat Almaty. Al 12′, Lautaro ed Esposito si divorano il vantaggio, andando a sbattere sulla difesa del Kairat. Assalto Inter, Zielinski s Pio Esposito sbagliano altri due gol al 17′. Al 19′ rigore per l’Inter! Slalom di Bisseck che viene atterrato da un difensore, Godinho indica il dischetto. Ma il VAR richiama il fischietto e il rigore viene revocato. Inter che poco alla volta si affievolisce nella spinta. Al 45′ la sblocca o i nerazzurri. Altra azione insistita, Lautaro più caparbio insacca la rete del vantaggio. Inter che chiude il primo tempo sull’1-0. Inter che prova a gestire la gara, abbassando il ritmo. Il Kairat al 55′ pareggia. Azione di corner, palla in mezzo, stacca di testa di Arad. Doccia gelata al Meazza. Il pareggio dura pochi minuti, al 66′ è Carlos Augusto a segnare la rete del 2-1 che riporta i nerazzurri avanti. Nel finale poco e nulla, gestione Inter, che vince 2-1 e resta a punteggio pieno, 12 punti su 12 in classifica.

Foto: X Atalanta