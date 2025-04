L’Inter sogna l’impresa. il Barcellona rimonta tre volte: finisce 3-3

30/04/2025 | 22:59:07

Semifinale strepitosa a Barcellona, con le due squadre che hanno dato vita a una partita intensa e spettacolare. Finisce 3-3 una gara meravigliosa per l’andata della semifinale di Champions. L’Inter scappa sul 2-0, il Barcellona rimonta 2 gol e chiude sul 2-2 il primo tempo tempo.

Dopo 30 secondi l’Inter sorprende il Barcellona sin dai primi secondi con un gol di Marcus Thuram, che realizza con un audace colpo di tacco su assist di Denzel Dumfries.

Al 21′ raddoppio Inter: Denzel Dumfries firma il 2-0 con una spettacolare rovesciata, sfruttando un cross preciso dalla sinistra.

Al 28′ accorcia le distanze il Barcellona: Lamine Yamal segna un gol straordinario, dribblando due difensori e battendo Sommer con un tiro preciso. Al 38′ pareggio Barcellona: Ferran Torres segna il gol del 2-2, approfittando di un assist di Raphinha e di un errore difensivo dell’Inter.

Da segnalare i problemi a Jules Koundé è costretto a uscire per infortunio, sostituito da Eric García. Lautaro Martínez accusa un problema muscolare e viene sostituito.

Nella ripresa, Inter di nuovo avanti al 64′. Corner di Calhanoglu, Szczesny esce un po’ a vuoto, Bisseck non arriva ma l’olandese è pronto a ribadire in porta, complice anche un tocco di Dani Olmo. Nel momento di apnea, i nerazzurri trovano la rete.

La risposta catalana ieri è immediata. Al 65′ arriva il 3-3 con Raphinha. Schema da corner, velo di Yamal e bolide del brasiliano dalla distanza che colpisce la schiena di Sommer dopo aver colpito la traversa. Finisce 3-3 la gara di andata. Tutto apertissimo in vista del ritorno al Meazza.

Foto sito Inter