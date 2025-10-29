L’Inter si scatena nel secondo tempo, 3-0 alla Fiorentina. Una doppietta di Bonazzoli stende il Genoa, senza gol Bologna-Torino

29/10/2025 | 22:44:21

Concluse le gare delle 20.45 in Serie A. L’Inter batte 3-0 la Fiorentina, grande secondo tempo per i nerazzurri, dopo un primo tempo soporifero. Fiorentina che controlla bene gli attacchi nerazzurri, Inter pericolosa con Bastoni e Dimarco, ma poca roba per impensierire i viola che reggono bene per i primi 45 minuti. Nella ripresa altra storia. Assalto nerazzurro sin da subito Al 54′ i padroni di casa reclamano un calcio di rigore, Comuzzo strattona Pio Esposito. In effetti il fallo sembra evidente, ma anche dopo un controllo al VAR, si gioca. In due minuti l’Inter con Dumfries chiama in causa De Gea due volte, super il portiere spagnolo a dire di no all’olandese.

Ma l’Inter preme e sblocca la gara al 66′. Calhanoglu da fuori calcia di destro e trova l’angolino per il vantaggio dell’Inter. Il raddoppio arriva poco dopo, grandissimo gol di Sucic, il primo in Serie A per lui. Tocco alla suola per saltare Comuzzo, un po’ alla Totti qualche anno fa contro il Torino. Poi destro in rete a battere De Gea. Inter che va in gestione, Bonny entra al posto di Pio Esposito. All’88’, Bonny sfugge a Viti, che lo stende in area. Doppio giallo per il giocatore e calcio di rigore. Calhanoglu fa 3-0 dal dischetto, doppietta del turco. L’Inter vince bene, i nerazzurri salgono a 18 punti al terzo posto, a -3 dalla coppia Napoli-Roma.

Senza gol la gara a Bologna, che termina 0-0 contro il Torino. Meglio gli ospiti nel primo tempo, che fanno sfogare il Bologna e ripartono rapidi. Chance clamorosa per Che Adams che colpisce la traversa. Anche la ripresa è povera di emozioni, sempre i padroni di casa a fare la partita, ma il Torino non concede nulla. Finisce 0-0, il Bologna sale a 15 punti, agganciando la Juventus, il Torino sale a 12.

A Genova, crisi totale del Genoa che perde 2-0 in casa contro la Cremonese. Grande mattatore è Federico Bonazzoli con una doppietta. L’attaccante apre le marcature col suo marchio di fabbrica, la rovesciata. Al 4′ la rete che per ora consente alla Cremonese di passare in vantaggio. Reazione dei Grifoni nel finale di tempo, Ekhator sfiora il pareggio, ma per ora crisi nera per il Genoa, la Cremonese vola. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio della Cremonese. Da calcio d’angolo, palla in mezzo, sinistro al volo di Bonazzoli, para Leali ma la palla entra, come segnalato dalla goal line technology. Il VAR interviene anche per annullare un gol al Genoa, fuorigioco di Vitinha che aveva trovato al rete della bandiera. All’85’, intemperanza dei tifosi del Genoa, che iniziano a lanciare fumogeni in campo. Si riparte ma termina così, 2-0 per la Cremonese che sale all’8° posto, a 1 punti, il Genoa resta ultimo a 3 punti.

Foto: sito Inter