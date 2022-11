L’Inter si rialza e ne fa 6 al Bologna. A segno Dzeko, Dimarco (doppietta), Lautaro, Calhanoglu e Gosens

Termina 6-1 la sfida a San Siro tra Inter e Bologna. Apre il Bologna con fortunata deviazione di Lykogiannis sul tiro da fuori di Orsolini. Poi è solo Inter in camp. Il pareggio arriva con un eurogol di Edin Dzeko. Poi ci pensa Dimarco a regalare il gol del vantaggio con un gran sinistro su punizione (Skorupski ha qualche responsabilità). Al 41′ arriva anche il gol del 3-1 con la rete di Lautaro Martinez su calcio d’angolo. Nella ripresa dilagano i nerazzurri: Al 49′ arriva la doppietta di Dimarco. L’Inter non si ferma e continua a macinare gioco e gol. Al 60′ la manita porta il nome di Calhanoglu su calcio di rigore dopo il tocco di mano di Sosa. Al 78′ ci sarà spazio anche per il gol di Gosens che cala il definitivo 6-1. L’Inter si rialza dopo il ko di Torin e torna al quarto posto (a pari punti con la Lazio al terzo) approfittando delle frenate di Atalanta e Roma.