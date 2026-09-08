L’Inter si arrende al Real per due errori di Bisseck e Martinez: decidono Mbappé e Valverde, inutile la rete di Augusto

08/09/2026 | 22:55:59

Il calcio, spesso e volentieri, sa essere crudele. L’Inter approccia meglio la partita, crea tante occasioni, arriva con facilità verso la porta di Courtois, ma paga a caro prezzo le disattenzioni difensive, esattamente come successo nella sfida di sabato contro il Napoli. Prima è Bisseck, al 14′, complice una palla rovente servitagli da Curtis Jones, a farsi rubare la sfera, poi depositata in porta da Mbappé. Passano appena 9 minuti e Josep Martinez macchia il suo esordio al Bernabeu con una papera degna di nota. Riceve palla in area, tenta di dribblare Valverde con la suola, ma l’uruguaiano ne approfitta e mette alle spalle dello spagnolo, che poi si rifarà con un miracolo su Bellingham, la rete del 2-0. Il sussulto d’orgoglio dei nerazzurri, a minuti dalla fine della prima frazione di gioco, si limita a un tiro di Jones che scheggia la traversa. Nella ripresa, l’estremo difensore dell’Inter riscatta definitivamente lo svarione iniziale con una parata prodigiosa su Bellingham, incerto se spingere o meno in porta un cioccolatino offerto da Brahim Diaz, autore di una giocata funambolica. L’uscita con la palla dell’Inter, difettosa e incerta dal primo minuto, è stata sempre stoppata dal feroce pressing attuato dalla squadra di Mourinho che, soprattutto nella ripresa, ha banchettato con un Bellingham sugli scudi. Chivu ha provato, all’ora di gioco, a rimescolare le carte inserendo in blocco Sucic, Zielinski e Bonny al posto di Barella, Calhanoglu e Thuram. Al 75′, dopo le ripetute occasioni sprecate dal Real, una bella azione costruita sull’asse Diouf – Bisseck – Lautaro, accorcia le distanze per i nerazzurri con la rete su inserimento centrale di Carlos Augusto. L’arrembaggio finale dei nerazzurri, con un tiro pericoloso di Mkhitaryan, si deve arrestare, ancora una volta, alla saracinesca tirata giù da Courtois, migliore in campo dei suoi. Termina 2-1 per il Real Madrid.

Foto: Instagram Josep Martinez