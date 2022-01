L’Inter sfreccia con Gosens, è un colpo da urlo

Diciamolo: Robin Gosens è un colpo da urlo per l’Inter. C’era il treno olandese di fascia destra (Dumfries), adesso tocca al treno olandese mancino. Sì, proprio lui, all’interno di una trattativa molto bella, nel senso che è stata rapidissima come piace a noi. Lunedì sera l’irruzione a sorpresa, nel giro di 48 ore la chiusura. Nelle prossime ore le visite, Gosens deve ancora recuperare dall’infortunio, ma l’Inter lo aspetterà con calma. È stato un corteggiamento silenzioso ma molto convinto e Gosens ha subito intuito avrebbe fatto di tutto per chiudere l’operazione. Oltretutto le cifre sono da rimarcare, esattamente quelle che vi avevamo anticipato: 22 milioni più 3, totale 25 con obbligo di riscatto. Per un colpo da urlo che permetterà all’Inter un ulteriore salto di qualità.

FOTO: Twitter Atalanta