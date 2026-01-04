L’Inter sfata il tabù Bologna e torna in vetta. 3-1 firmato da Zielinski, Lautaro e Thuram

04/01/2026 | 22:44:27

L’Inter sfata il tabù Bologna e a San Siro vince 3-1 con i gol di Zielinski, Lautaro e Thuram, a Italiano non basta Castro e Chivu si riprende la vetta. L’Inter parte forte ma non riesce a sbloccare la partita in un primo momento. Con il passare dei minuti la squadra di Chivu guadagna sempre più campo, diventa un monologo dei nerazzurri. Affondo di Lautaro al 18′ che serve a centro area Thuram, palla forse troppo corta per il francese che subisce il recupero di Heggem. Al 39′ la sblocca Zielinski, che con il mancino batte Ravaglia e porta avanti i nerazzurri. A inizio ripresa Lautaro Martinez firma il raddoppio, poi arriva il tris firmato da Thuram. Castro nel finale accorcia le distanze, ma non basta.

foto x inter