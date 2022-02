L’Inter scrive ad Eriksen: “Felici di rivederti in campo, buona fortuna per la nuova avventura”

Dopo l’ufficialità del passaggio di Christian Eriksen al Brentford, la sua ex squadra l’Inter ha mandato un in bocca al lupo al danese: “Buona fortuna per la tua nuova avventura. Siamo felici di rivederti in campo”

FOTO: twitter danimarca