L’Inter, orfana dell’ormai ex capitano Mauro Icardi, sbanca Vienna e piega il Rapid imponendosi per 0-1 nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. A decidere la contesa è stato Lautaro Martinez su calcio di rigore al minuto 39. Luciano Spalletti ritrova il sorriso e, in vista del ritorno a San Siro, si gode l’importante successo esterno.

Foto: Inter Twitter