L’Inter sbanca con Calhanoglu e torna in orbita Scudetto. Palo di Zakaria e rimpianti Juventus

È l’Inter a esultare al termine del Derby d’Italia. I nerazzurri espugnano l’Allianz Stadium e battono la Juventus grazie al rigore trasformato nel recupero del primo tempo da Calhanoglu, che ha potuto festeggiare al secondo tentativo (questa la ricostruzione della vicenda, dal fallo al doppio penalty). Nella ripresa i nerazzurri cercano di gestire il vantaggio con un baricentro abbastanza basso e la ricerca delle (rare) transizioni per mettere in difficoltà la Juventus, ma i dati al triplice fischio testimoniano come quella di Allegri sia stata la compagine più pericolosa in campo. Tra gli episodi da evidenziare nella ripresa, il tentativo di Vlahovic al 63′, palla di poco a lato dopo un movimento felino nello stretto e una conclusione di destro, e il palo di Zakaria al 74′ (giocata da centrocampista box to box). Gioia per l’Inter, che resta nella scia di Milan e Napoli (tre punti in meno ma una partita da recuperare), rimpianti per la Juventus, ancora la quarto posto ma con la Roma più vicina (59 punti i bianconeri, 54 i giallorossi).

Foto: Twitter Inter