L’Inter sbanca Bologna all’ultimo respiro: doppietta di Lukaku, Conte momentaneamente in vetta

L’Inter continua la propria marcia superando per 2-1 in trasferta il Bologna. I nerazzurri hanno ottenuto un’importante vittoria contro la compagine felsinea mettendo pressione sulla Juve che stasera affronterà nel derby il Torino. Al Dall’Ara, gli uomini di Conte passano in svantaggio grazie a una conclusione dal limite dell’area di Soriano che ha trovato la deviazione di De Vrij e battuto Handanovic. Gli ospiti trovano la rete del pari con il solito Lukaku che al 75′ ha insaccato a porta vuota dopo una conclusione di Skriniar parata da Skorupski. La rete della vittoria è siglata ancora dall’attaccante belga che trasforma un calcio di rigore al 91′, assegnato dal direttore di gara per atterramento di Lautaro Martinez. L’Inter soffre, rimonta, vince e si porta momentaneamente in vetta, in attesa della Juve.

Sabato 2 novembre

Ore 15.00 Roma – Napoli 2-1 (Zaniolo, Veretout – Milik)

Ore 18.00 Bologna – Inter 1-2 (Soriano – Lukaku 2)

Ore 20.45 Torino – Juventus

Domenica 3 novembre

Ore 12.30 Atalanta – Cagliari

Ore 15.00 Genoa – Udinese

Ore 15.00 Hellas Verona – Brescia

Ore 15.00 Lecce – Sassuolo

Ore 18.00 Fiorentina – Parma

Ore 20.45 Milan – Lazio

Lunedì 4 novembre

Ore 20.45 Spal – Sampdoria

CLASSIFICA: Inter 28; Juve 26; Roma 22; Atalanta 21; Napoli, Lazio, Cagliari 18; Fiorentina 15; Parma, Milan 13; Bologna, Verona 12; Torino 11; Udinese 10; Sassuolo, Lecce 9; Genoa 8; Brescia, Spal 7; Samp 5.

Foto: Twitter ufficiale Inter