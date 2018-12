L’Inter saluta la Champions: Icardi non basta, solo 1-1 col PSV

Anche l’Inter esce di scena e abbandona la Champions League. I nerazzurri non vanno oltre il pareggio contro il già eliminato PSV Eindhoven, a San Siro finisce 1-1. Olandesi in vantaggio il messicano Lozano al 13′, nella ripresa il solito Icardi sistema momentaneamente e soltanto in parte le cose battendo Zoet. Nel frattempo anche il Tottenham agguanta il pari al Camp Nou e si regala gli ottavi di finale. La formazione di Luciano Spalletti retrocede in Europa League.

Foto: Champions League Twitter