L’Inter risponde alla Juventus e vince in trasferta sul campo del Torino calando il tris. Sotto la pioggia, dopo 10 minuti, esce Belotti per infortunio (botta al fianco e accertamenti in ospedale) e al suo posto entra Zaza. Pochi istanti dopo Lautaro Martinez la sblocca concludendo con il destro dopo una fuga palla al piede. Alla mezz’ora De Vrij raddoppia e in pieno recupero Barella si fa male al ginocchio destro (possibile distorsione) e abbandona il terreno di gioco: spazio, a sorpresa, per Borja Valero. Nella ripresa, al 55′, Lukaku firma la terza rete e lancia suoi. Conte è a quota 34, a meno uno da Sarri. Mentre il Toro di Mazzarri in dodicesima posizione con 14 punti.

CLASSIFICA: Juve 35; Inter 34; Cagliari, Lazio 24; Roma, Atalanta 22; Napoli 20; Parma 17; Fiorentina 16; Verona 15; Torino, Milan, Udinese 14; Sassuolo* 13; Bologna 12; Lecce 10; Genoa, Samp 9; Spal 8; Brescia* 7.

*una partita in meno

Foto: Serie A Twitter